Пентагон: конфликт на Украине может длиться в течение следующих трёх лет

Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трёх лет.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал Каль.

Замглавы Пентагона также выразил надежду на то, что Конгресс США будет поддерживать финансирование помощи киевскому режиму даже с учётом текущих оценок возможного продолжения украинского конфликта.

Кроме того, Каль рассказал, что США на данный момент не видят смысла начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию истребителей F-16, поскольку Украина «может никогда их не получить».