Пентагон: конфликт на Украине может длиться в течение следующих трёх лет
Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трёх лет.
«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал Каль.
Замглавы Пентагона также выразил надежду на то, что Конгресс США будет поддерживать финансирование помощи киевскому режиму даже с учётом текущих оценок возможного продолжения украинского конфликта.
Кроме того, Каль рассказал, что США на данный момент не видят смысла начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию истребителей F-16, поскольку Украина «может никогда их не получить».
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Ангелина Крент
Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии
В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична. Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки.Подробнее...
-
-
-
-