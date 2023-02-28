Замглавы Пентагона Кол: украинский конфликт может продлиться еще три года

Заместитель главы Пентагона Колин Кол считает, что украинский конфликт может продлиться еще три года.

Он уточнил, что с той же долей вероятности конфликт может завершиться и через шесть месяцев, поскольку его траектория неизвестна.

Кол отметил, что Конгрессу США следует оказать финансовую поддержку Украине, несмотря на вероятность длительного конфликта.

Ранее Колин Кол оценил вероятность применения Россией ядерного оружия как очень низкую и отметил, что США предупредили РФ о последствиях.