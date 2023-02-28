Телеканал CNN заявил, что реальная ситуация для Вооружённых сил Украины под Артёмовском в ДНР гораздо хуже, чем признает киевский режим.

«Ситуация в Артёмовске сейчас очень сложная. Намного хуже, чем сообщается официально, — сообщил пожелавший сохранить анонимность боец ВСУ, — мы должны добавить к официальным отчетам еще одну 100% сложность».

Украинский военный выразил свою уверенность в том, что ВСУ будут держать город под своим контролем как можно дольше.

«Мы все понимаем, что держимся и умираем, чтобы выиграть время для контрнаступления весной. <…> Мы не можем сдать каждый город без боя», — подытожил собеседник CNN.