Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский будет вынужден бежать в Майами
2023-02-28 21:31
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Владимиру Зеленскому придется бежать в США.
По мнению полковника, это произойдет, как только Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину.
Макгрегор уточнил, что у США есть морские и аэрокосмические силы, но нет такой огромной сухопутной армии, которой располагает Россия.
Он сказал, что по этой причине военные возможности США ограничены, что наглядно показали конфликты в Афганистане, Вьетнаме, Ираке.
Опубликовано: Светлана Репина