Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Владимиру Зеленскому придется бежать в США.

По мнению полковника, это произойдет, как только Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину.

Макгрегор уточнил, что у США есть морские и аэрокосмические силы, но нет такой огромной сухопутной армии, которой располагает Россия.

Он сказал, что по этой причине военные возможности США ограничены, что наглядно показали конфликты в Афганистане, Вьетнаме, Ираке.