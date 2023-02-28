Минобороны РФ: США активно готовятся к провокации с вызывающими острый психоз химикатами

В Минобороны РФ заявили, что в Краматорск еще 10 февраля доставили целый железнодорожный вагон химических веществ для подготовки к провокации в зоне СВО.

По данным ведомства, состав сопровождался иностранцами, разгружался под контролем сотрудников и руководства СБУ.

По информации Минобороны, в вагоне было 16 металлических ящиков, на некоторых был нанесен знак химической опасности.

Сообщается, что на ящиках также размещена маркировка, которая указывает на нахождении внутри веществ, которые вызывают острый психоз, нарушение памяти и галлюцинации.