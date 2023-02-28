В США «ничего не строят»: Илон Маск поддержал это мнение экономиста

Объемы строительства жилья в Америке не достигли уровня 2008 года, а в последнее время вообще стали снижаться.

США не могут построить то, что им нужно для процветания в 21 веке. Американский экономист Ноа Смит считает, что во всем виноваты разрешительные правила и позиция "не у меня на заднем дворе".

Ноа Смит имеет аккаунт в Twitter и ведет блог Noahpinion, которые пользуются популярностью в Америке. В своих постах эксперт заявил, что США - “страна, в которой ничего не строят”, и проблемы с жильем, транпортом и полупроводниками растут.

Последним абсурдом, по мнению Смита, был заблокированный судом план строительства студенческого жилья в Беркли. Согласно решению суда, университет должен изучить, представляют ли сами студенты опасность для окружающей среды.

Объемы строительства жилья в стране все еще не достигли уровня 2008 года, и в последнее время вообще стали снижаться в условиях резкого роста ставок по ипотечным кредитам.

При этом проблемы, подчеркнул экономист, одним жильем не ограничиваются. Нью-Йоркская линия метро Second Avenue стала самой дорогой линией метро в мире - из-за избытка консультантов, чрезмерно больших железнодорожных станций и плохой координации расходов.

Проекты в области зеленой энергетики, несмотря на достаточное федеральное финансирование, также столкнулись с трудностями. Смит винит трудности с получением запчастей и материалов из Китая, а также позицию "не у меня на заднем дворе".

На протяжении десятилетий я слышал, как прогрессисты, включая моих друзей и родственников, сетуют на нежелание Америки тратить деньги на такие вещи, как транзит и зеленая энергетика. Но сейчас Америка тратит все деньги, а что-то по-прежнему не строится из-за неработающей системы выдачи разрешений, землепользования и застройки в стране, - сказал Смит.

Блог вызвал поток откликов в Twitter, в том числе от Tesla и генерального директора Twitter Илона Маска.