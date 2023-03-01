Вучич пожаловался на угрозы со стороны представителей Евросоюза

Президент Сербии Александар Вучич в эфире местного телевидения рассказал об угрозах Евросоюза в адрес Сербии.

По его словам, в Брюсселе во время обсуждения франко-германского плана по Косово представители ЕС пригрозили отзывом инвестиций из Сербии и изоляцией страны.

Вучич уточнил, что такие меры были обещаны сербской стороне, если она откажется принимать предложенный Евросоюзом план.

Он также уточнил, что текст плана был представлен без переговоров под угрозой экономической пропасти для Сербии.