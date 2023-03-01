Пентагон признал захват американского оружия российскими военными

Заместитель главы Минобороны США Колин Кол ответил на вопрос о возможности продажи на черном рынке оружия, поставленного Украине.

По его словам, вооружения попадают не на черный рынок, а к российским военным, которые захватывают их на поле боя.

Кол подчеркнул, что такая ситуация неизбежна во время ведения боевых действий в любой стране.

Он также уточнил, что на данный момент нет ни одного подтверждения тому, что Украина направляет полученное от США оружие на черный рынок.