Офицер Вооруженных сил Финляндии, который сейчас находится на Украине, рассказал о реальных шансах ВСУ на победу.

В интервью телекомпании Yle он сказал, что Западу не стоит рассчитывать на победу украинской армии.

По словам офицера, восемь лет страха в окопах вовсе не дают солдату опыта для успешного ведения боевых действий.

Он также отметил, что украинские военные не умеют атаковать, у них слабые боевые и тактические навыки, а также плохое командование.