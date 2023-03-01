Пентагон: война России и Украины может растянуться на несколько лет

В этом уверен замминистра обороны США Каль, который полагает, что вооруженный конфликт продлится до трех лет.

Колин Каль, заместитель министра обороны США, предположил, что военный кризис в Украине затянется на три следующих года.

Политик выразил надежду на то, что конгресс будет оказывать финансовую поддержку Киеву даже на фоне предположений о затяжном характере конфликта с Россией.

Ранее Сергей Лавров заявлял: любые грузы с вооружением, идущие в Украину, будут рассматриваться как законная цель для российской армии.