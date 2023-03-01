Об этом заявил отставной офицер ЛНР Марочко. Новость сообщается информационными службами РИА Новости.

По данным РИА Новости, Андрей Марочко рассказал, что украинские националистические формирования на линии фронта привлекают к участию в боях несовершеннолетних.

Ранее в Луганской Народной Республике, присоединившейся к РФ, была обнаружена база, где украинские военнослужащие вместе с иностранными инструкторами проводили украинскую "военно-патриотическую игру", обучая детей навыкам диверсионной деятельности.

Как заявил Марочко, на подступах к Артемовску "отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия".

Было установлено, что ребята прибыли "в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий".

По словам Марочко, большая часть прибывших - участники "молодежного движения националистов".

Юноши обучались в специальных детских лагерях с уклоном на "экстремистскую и террористическую деятельность".