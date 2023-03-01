ЛНР: Военное руководство ВСУ приобщило несовершеннолетних для выполнения боевых задач
Об этом заявил отставной офицер ЛНР Марочко. Новость сообщается информационными службами РИА Новости.
По данным РИА Новости, Андрей Марочко рассказал, что украинские националистические формирования на линии фронта привлекают к участию в боях несовершеннолетних.
Ранее в Луганской Народной Республике, присоединившейся к РФ, была обнаружена база, где украинские военнослужащие вместе с иностранными инструкторами проводили украинскую "военно-патриотическую игру", обучая детей навыкам диверсионной деятельности.
Как заявил Марочко, на подступах к Артемовску "отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия".
Было установлено, что ребята прибыли "в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий".
По словам Марочко, большая часть прибывших - участники "молодежного движения националистов".
Юноши обучались в специальных детских лагерях с уклоном на "экстремистскую и террористическую деятельность".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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