Вучич: политики стран Евросоюза подтвердили свое участие в войне, идущей на Украине

В эфире сербского радио глава Сербии Александр Вучич рассказал о давлении Запада на сербское руководство за то, что страна не участвует в военном конфликте России и Украины.

По словам Вучича, с момента начала СВО и после определения Сербией своей позиции неучастия в войне, страны Запада настроены к стране более жестко и требовательно.

В том числе поднимается вопрос Косово. Президент Сербии рассказал о заявлении Запада: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого".

Александр Вучич добавил, что со стороны Запада в адрес Сербии прозвучали угрозы: "говорят, что мы потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо".

Также Евросоюз, по словам сербского лидера, угрожает стране остановкой инвестиций и выводом уже сделанных вложений, закрытием предприятий и приостановкой процесса включения Сербии в ЕС в случае "несговорчивости" Белграда.