Российсие войска ликвидировали украинскую БМП в условиях ближнего боя

Борьба велась за южные участки Артемовска. Солдаты группы "Вагнер" устранили боевую машину пехоты при ведении ближнего боя за частный сектор в южной части города. Об этом службе РИА Новости сообщил командир штурмового взвода.

Информационное агентство получило видеозапись с кадрами уничтожения подбитой БМП.

Удар нанесен ручным противотанковым гранатометом в тот момент, когда машина была уже обездвижена.

Как заявил командир штурмового взвода вагнеровцев, бронетехника ВСУ несколько дней обстреливала позиции российских солдат, а потом сама попала в устроенную засаду.

Эта БМП начала себя слишком нагло вести, начала выкатываться на передний край. Был отдан приказ сжечь БМП.

Артемовск является важнейшим транспортным пунктом для снабжения ВСУ в Донбассе. Украинцы отчаянно отстаивают город.