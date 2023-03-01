Советник Зеленского Роднянский: ВСУ могут «стратегически отступить» из Артёмовска в ДНР
Советник президента Украины Александр Роднянский в интервью CNN заявил, что подразделения украинских войск могут «стратегически отступить» из города Артёмовск в ДНР.
«Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал советник Зеленского.
Отвечая на вопрос интервьюера Исы Соарес о сроках возможного «стратегического отступления» Вооружённых сил Украины, Роднянский заявил, что военные должны решить, нужен ли вывод войск.
Ранее пожелавший сохранить анонимность боец ВСУ рассказал CNN, ситуация под Артёмовском в ДНР для украинской стороны гораздо хуже, чем признает киевский режим.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Наталья Гончарова
Большие нелепые красные сапоги за 350 долларов были распроданы очень быстро из-за того, что стали вирусными в Сети
Парадокс, но большие мультяшные сапоги красного цвета, которые поражают своей нелепостью, были распроданы за 350 долларов. Что стало причиной тому, что люди повально стали покупать эту странную обувь?Подробнее...
-
-