Американское издание Politico сообщило, что Европейский союз переключил внимание с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих ограничений.

Обозреватели Politico утверждают, что новая тактика Брюсселя по антироссийским санкциям обусловлена, прежде всего, давлением со стороны столиц ряда стран ЕС, которые утверждают, что для новых санкций против Российской Федерации больше нет места.

«ЕС уже принял 10 пакетов санкций, которые оказали меньшее влияние, чем надеялись лидеры блока», — пишет издание.

В качестве примера, доказывающего данное утверждение, авторы называли увеличение стоимости экспорта России в Евросоюз в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.