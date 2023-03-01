5-летняя девочка Лиза родила ребенка после изнасилования дедом
Самой молодой матерью в истории признана 5-летняя Лиза из Харькова, которая забеременела после изнасилования собственным дедом.
История произошла в 30-е годы ХХ века. Родители привели в больницу свою 5-летнюю дочку Лизу, у которой по неизвестным причинам стал расти живот. Доктора обратили внимание, что у девочки уже началось половое созревание, что крайне нетипично для столь юного возраста. Дальнейшее обследование показало, что малышка беременна.
Лизу стали опрашивать, и выяснилось, что девочка забеременела от своего 69-летнего деда. Тот неоднократно принуждал ребенка к интиму. В шестилетнем возрасте Лиза родила девочку с нормальным весом в 3520 граммов.
Ребенок не выжил, поскольку родители Лизы отказались от кесарева-сечения, и ей пришлось рожать самостоятельно. Это и привело к гибели ребенка. После этого случая семья переехала во Владивосток, чтобы избежать повышенного внимания. Дед-насильник остался с ними.
Опубликовано: Эльза Ли
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Наталья Гончарова
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