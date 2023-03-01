Пентагон потребовал от Украины оплаты за поставляемые вооружения

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер полагает, что Киев должен самостоятельно оплачивать поставки американского оружия.

При этом Уолландер осознает, что в украинском бюджете в настоящее время возможностей для этого нет. Однако, по мнению помощника министра обороны, Соединенные Штаты Америки должны добиться того, чтобы Киев начал планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что касается военной поддержки со стороны США.

Конгрессмен Майк Гарсия (представитель республиканской партии от штата Калифорния) подчеркнул, что для американских налогоплательщиков крайне важное, чтобы Украина начала сама закупать вооружения для своих нужд, а не получала его на безвозмездной основе. По мнению Гарсия, это значительно снизит налоговую нагрузку на американских граждан, что является одним из основных государственных приоритетов.