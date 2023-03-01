Ева Таймат узнала о положительном ВИЧ-статусе, и превратилась в змею

Ева Таймат признавалась, что с детства ощущала себя змеей, и став взрослой решила стать максимально похожей на рептилию.

Ева Таймат с детства не могла найти себя в человеческом обществе. Она признается, что ощущение, что она не человек, а змея, преследовало ее с юных лет. Когда же женщине уже во взрослом возрасте поставили диагноз ВИЧ, она решилась на кардинальные перемены.

Поняв быстротечность жизни, Ева решила, что не хочет покидать этот мир в образе человека, и занялась кардинальной модификацией своей внешности. Она сделала множество пластических операций и татуировок, и теперь в ней практически невозможно узнать человеческое существо.

Ева утверждает, что люди в сути своей более жестоки и склонны к разрушительному поведению, чем другие живые существа на планете. Новая жизнь в образе змеи женщине очень нравится. Она уверена, что служит вдохновением для других, и в том, что никогда нельзя отказываться от своей мечты.