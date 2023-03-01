В Норвегии полицейские унесли активистку Гретту Тунберг с акции оленеводов

Во время акции протеста в поддержку экологии в столице Норвегии, полицейские были вынуждены вынести шведскую активистку Гретту Тунберг буквально на руках.

Экоактивисты из числа коренного народа саамов, к которым подключилась Гретта Тунберг, проводят в Осло масштабную акцию против строительства ветряных электростанций. Они заблокировали многие правительственные здания, из-за чего сотрудникам приходилось работать из дома.

Из-за акции министру нефти и энергетики Норвегии Тарье Аасланд пришлось отменить поездку в Великобританию. Полиция неоднократно оттесняла протестующих из правительственных кварталов, но они постоянно возвращаются.

Суть конфликта заключается в том, что коренной народ саамы занимаются разведением оленей, а ветряные турбины распугивают животных.