Минобороны Украины сообщило о переброске новых резервов ВСУ к Артемовску

Замминистра обороны Украины сообщила о переброске новых подразделений, для укрепления группировки войск в Бахмуте.

В связи со складывающейся напряженной обстановке в Артемовске (укр. название - Бахмут) принято решение о переброске дополнительных подразделений в город, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Командующий группировкой "Восток" генерал Сырский находится на передовой. Непосредственно в Бахмуте. Там на месте были приняты решения, в том числе и по переброске дополнительных войск в город", - сказала она.

Ранее советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что Киев может принять решение о стратегической отходе из Артемовска.