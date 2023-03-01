Маляр: Генштаб ВСУ перебросил дополнительные подразделения в Артемовск

Анна Маляр утверждает, что на Артемовское направление прибыли новые подразделения ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что подразделения ВСУ в Артемовске посетил генерал Александр Сырский, который отдал поручение о переброске подкрепления в город для усиления позиций уже находящихся на Артемовском направлении украинских солдат.

Примечательно, что 1 марта офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о переброске 18-ти украинских реактивных систем залпового огня "Град" в Артемовск.