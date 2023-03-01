Маляр: ВСУ перебросят дополнительные подразделения в Артёмовск

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска перебросят дополнительные подразделения в город Артёмовск в ДНР.

«Генерал Сырский – это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Артёмовск, был в штабе. <…> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — сказала заместитель Алексея Резникова.

Маляр также подчеркнула факт того, что в настоящее время «эпицентр боевых действий» находится в городе Артёмовск.

Кроме того, Анна Маляр отметила, что ситуации в Артёмовске для украинской стороны «напряженная».