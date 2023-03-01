Глова немецкого оборонного ведомства признал неспособность армии защитить Германию в случае крупномасштабной войны.

Бундесвер обладает небольшой материальной базой и недостаточным для эффективного решения задач количеством персонала, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он отметил, что у страны по сути нет армии, способной ее защитить в случае ведения против Германии жестокой, наступательной войны.

Писториус заявил, что ФРГ должна больше вкладываться в укрепление собственной обороноспособности, так как обеспечения собственной безопасности у нее есть обязательства перед членами НАТО.