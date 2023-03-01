Глава Минобороны Германии признался в неспособности Бундесвера защитить страну
2023-03-01 15:00
Глова немецкого оборонного ведомства признал неспособность армии защитить Германию в случае крупномасштабной войны.
Бундесвер обладает небольшой материальной базой и недостаточным для эффективного решения задач количеством персонала, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Он отметил, что у страны по сути нет армии, способной ее защитить в случае ведения против Германии жестокой, наступательной войны.
Писториус заявил, что ФРГ должна больше вкладываться в укрепление собственной обороноспособности, так как обеспечения собственной безопасности у нее есть обязательства перед членами НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев