Захарова заявила, что ждёт реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа США на задержание Греты Тунберг в Осло

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём Tg-канале заявила, что ждёт реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Государственного департамента США на задержание шведской активистки Греты Тунберг в Осло.

«В Норвегии лишили свободы Грету Тунберг. Её унесли форменные люди с нашивкой «полити». Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — написала российский дипломат.

Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что Тунберг дважды задерживали сотрудники полиции Норвегии во время демонстраций в защиту прав коренных народов в Осло.