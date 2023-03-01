Кимаковский: ВСУ потеряли 70% военных в Артемовске, остальных бросили на убой

Игорь Кимаковский сообщил о крупных потерях украинской армии на Артемовском участке фронта.

Советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой Народной республики Игорь Кимаковский утверждает, что в настоящий момент до семидесяти процентов опытных украинских военных, отправленных в Артемовск для сражения с российскими войсками, уже уничтожены.

При этом Кимаковский отметил, что в Артемовске сейчас остаются несколько тысяч солдат ВСУ, которые фактически брошены "на убой" по решению официального Киева.