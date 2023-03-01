Кимаковский: ВСУ потеряли 70% военных в Артемовске, остальных бросили на убой
2023-03-01 17:49
Игорь Кимаковский сообщил о крупных потерях украинской армии на Артемовском участке фронта.
Советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой Народной республики Игорь Кимаковский утверждает, что в настоящий момент до семидесяти процентов опытных украинских военных, отправленных в Артемовск для сражения с российскими войсками, уже уничтожены.
При этом Кимаковский отметил, что в Артемовске сейчас остаются несколько тысяч солдат ВСУ, которые фактически брошены "на убой" по решению официального Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей