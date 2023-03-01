Кимаковский: ВСУ потеряли до 70% опытных военных в городе Артёмовск
2023-03-01 17:51
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала» заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли до 70% опытных военных в городе Арётмовск.
«Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование», — сказал советник Дениса Пушилина.
Кимаковский подчеркнул факт того, что речь идёт именно о военных, обладающих высоким уровнем боевой подготовки.
Кроме того, Игорь Кимаковский добавил, что теперь, если киевский режим и будет перебрасывать дополнительные силы в Артёмовск, это будут те подразделения, «которые им не важны».
Опубликовано: Диана Мудреченко