Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала» заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли до 70% опытных военных в городе Арётмовск.

«Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование», — сказал советник Дениса Пушилина.

Кимаковский подчеркнул факт того, что речь идёт именно о военных, обладающих высоким уровнем боевой подготовки.

Кроме того, Игорь Кимаковский добавил, что теперь, если киевский режим и будет перебрасывать дополнительные силы в Артёмовск, это будут те подразделения, «которые им не важны».