Politico: Евросоюз изо всех сил пытается контролировать соблюдение санкций против РФ, которые не дают эффекта

Издание Politico пишет, что вместо введения новых антироссийских санкций Евросоюз делает упор на контроль за соблюдением уже введенных ограничений.

При этом санкции ЕС, принятые ранее, не дали эффекта и даже навредили самим европейским странам.

Например, для Евросоюза оказалось достаточно болезненным лишение таких российских ресурсов, как редкоземельные элементы, урановые стержни, титан и сельхозудобрения.

Несмотря на все усилия Европы, Россия нарастила стоимость экспорта в ЕС в прошлом году, а также научилась производить компоненты, недоступные из-за санкций.