«Страна.ua»: ВСУ теряют до двух рот за сутки боёв в Артемовске

Солдат ВСУ утверждает, что украинские войска теряют порядка двух рот при боях в Артемовске за день.

1 марта журналисты газеты "Страна.ua" опубликовали видеозапись речи двух солдат украинской армии, которые участвуют в конфликте на территории Артемовска. Один из бойцов ВСУ утверждает, что войска Украины теряют порядка двух рот на Артемовском направлении за день и один батальон за неделю.

Другой же украинский солдат заявил, что продолжает позитивно смотреть на происходящее и верит, что подразделения ВСУ смогут отстоять Артемовск.