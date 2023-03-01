Министр армии США Вормут: военные возможности России вызывают серьезное беспокойство

Министр армии США Кристин Вормут призвала учитывать реальные военные возможности России и не недооценивать их.

Она отметила, что ситуация не может не вызывать беспокойства в Соединенных Штатах, поскольку Россия использовала еще далеко не все свои силы.

Вормут уточнила, что пока в украинском конфликте не задействована значительная часть российских ВМС и ВВС, равно как и возможности киберсреды.

По ее словам, низкая оценка ресурсов, которыми располагает Россия, была бы настоящим безрассудством.