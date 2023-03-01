Захарова сравнила подрыв «Северных потоков» с отравлением Навального

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посол Германии в РФ Андреас фон Гайр пытается уйти от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков».

Она отметила, что немецкий посол вел себя точно так же в ситуации с отравлением Алескея Навального.

Захарова напомнила, что тогда дипломат тоже принялся обвинять Россию, не имея для этого ни малейших оснований.

По ее словам, фон Гайр должен был однозначно оценить данный террористический акт, совершенный в зоне ответственности НАТО, в который входит и ФРГ.