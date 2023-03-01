Дети и подростки больше не смогут пользоваться TikTok больше часа в день

В социальной сети TikTok введены новые ограничения для детей и подростков. Юным пользователям теперь доступно только 60 минут экранного времени в сутки.

Ограничение будет автоматически применяться к аккаунтам, владельцам которых еще не исполнилось 18 лет.

Если ребенок исчерпает суточный часовой лимит, продолжить использование соцсети можно будет только после ввода пароля.

Родители и опекуны детей младше 13 лет смогут вводить пароль, чтобы продлить время использования соцсети еще на полчаса.