Италия не согласна с запретом на выпуск и продажу машин с ДВС в Евросоюзе
2023-03-02 01:20
Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии заявило, что страна не поддерживает введение запрета на выпуск и продажу автомобилей с ДВС с 2035 года.
В ведомстве уточнили, что итальянская сторона осознает необходимость снижения выбросов углекислого газа.
Однако в Италии считают, что экологических целей следует добиваться без экономического ущерба в плане производительности и занятости населения.
В министерстве также напоминают, что переход на электрический транспорт – не единственный способ сокращения выбросов.
Опубликовано: Светлана Репина