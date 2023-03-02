Италия не согласна с запретом на выпуск и продажу машин с ДВС в Евросоюзе

Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии заявило, что страна не поддерживает введение запрета на выпуск и продажу автомобилей с ДВС с 2035 года.

В ведомстве уточнили, что итальянская сторона осознает необходимость снижения выбросов углекислого газа.

Однако в Италии считают, что экологических целей следует добиваться без экономического ущерба в плане производительности и занятости населения.

В министерстве также напоминают, что переход на электрический транспорт – не единственный способ сокращения выбросов.