Конгресс США разрешил Байдену запретить TikTok на территории страны
2023-03-02 01:37
Профильный комитет американского конгресса одобрил проект закона о запрете социальной сети TikTok на территории страны.
Это означает, что такой запрет теперь может быть введен решением президента США Джо Байдена.
Из 40 членов комитета в Конгрессе в пользу запрета TikTok высказались 24 конгрессмена, а против – 16.
Ранее в Евросоюзе был введен запрет на установку TikTok на служебные телефоны государственных служащих.
Опубликовано: Светлана Репина