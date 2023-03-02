Конгресс США разрешил Байдену запретить TikTok на территории страны

Профильный комитет американского конгресса одобрил проект закона о запрете социальной сети TikTok на территории страны.

Это означает, что такой запрет теперь может быть введен решением президента США Джо Байдена.

Из 40 членов комитета в Конгрессе в пользу запрета TikTok высказались 24 конгрессмена, а против – 16.

Ранее в Евросоюзе был введен запрет на установку TikTok на служебные телефоны государственных служащих.