Солдаты ВСУ в Артемовске отказались подчиняться Зеленскому и решили отступать
2023-03-02 02:42
По информации Telegram-канала «Джокер ДНР», солдаты ВСУ начали мятеж, поскольку не собираются оставаться в Артемовске (Бахмуте).
Украинские военные отказались прислушиваться к приказам главнокомандующего и президента страны Владимира Зеленского.
Сообщается, что солдаты ВСУ намерены уйти из зоны котла, но в Киеве все же надеются, что ситуация не зайдет слишком далеко.
Авторы канала сообщают, что в ближайшее время можно ожидать заявления Зеленского о сдаче Артемовска.
Опубликовано: Светлана Репина