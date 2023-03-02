Солдаты ВСУ в Артемовске отказались подчиняться Зеленскому и решили отступать

По информации Telegram-канала «Джокер ДНР», солдаты ВСУ начали мятеж, поскольку не собираются оставаться в Артемовске (Бахмуте).

Украинские военные отказались прислушиваться к приказам главнокомандующего и президента страны Владимира Зеленского.

Сообщается, что солдаты ВСУ намерены уйти из зоны котла, но в Киеве все же надеются, что ситуация не зайдет слишком далеко.

Авторы канала сообщают, что в ближайшее время можно ожидать заявления Зеленского о сдаче Артемовска.