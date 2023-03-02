США помогут американским компаниям с выводом своих производств из Китая на другие территории

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.

Об этом он заявил Fox Business, комментируя ситуацию в Гонконге.

«Это будет иметь очень плохие финансовые последствия для Гонконга... И мы будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или в материковом Китае, будем делать всё возможное, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в Соединённые Штаты», — сказал он.

Ранее стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.