Марочко: подразделения ВСУ в Артемовске устроили перестрелку между собой

Андрей Марочко рассказал о вооружённом конфликте между украинскими военными в Артемовске.

Днём четверга офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко публично заявил, что накануне в западной части Артемовска в ДНР был зарегистрирован конфликт между подразделениями вооружённых сил Украины. По данным Марочко, солдаты ВСУ начали стрелять друг в друга из автоматического оружия и гранатомётов.

Вместе с тем Андрей Марочко отметил, что перестрелка между ВСУ была непродолжительной, а об её жертвах российской стороне ничего неизвестно.