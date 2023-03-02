Лавров извинился перед Индией за «балаган» со стороны Запада на встрече G20
Сергей Лавров принёс извинения индийской стороне за устроенный западными коллегами "балаган" на заседании Группы Двадцати.
2 марта глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц "Большой Двадцатки" в Дели, где публично принёс извинения за устроенный западными делегациями "балаган". По мнению Лаврова, коллективный Запад пытается переложить на других ответственность за свои неудачи к экономической политике.
Примечательно, что на встрече G20 Сергей Лавров впервые увиделся с госсекретарём США Энтони Блинкеном впервые с начала спецоперации в Украине, однако политики не контактировали между собой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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