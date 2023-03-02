Лавров извинился перед Индией за «балаган» со стороны Запада на встрече G20

Сергей Лавров принёс извинения индийской стороне за устроенный западными коллегами "балаган" на заседании Группы Двадцати.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц "Большой Двадцатки" в Дели, где публично принёс извинения за устроенный западными делегациями "балаган". По мнению Лаврова, коллективный Запад пытается переложить на других ответственность за свои неудачи к экономической политике.

Примечательно, что на встрече G20 Сергей Лавров впервые увиделся с госсекретарём США Энтони Блинкеном впервые с начала спецоперации в Украине, однако политики не контактировали между собой.