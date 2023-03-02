Диверсанты ВСУ взяли в заложники 6 человек в магазине села Любечане

Украинские диверсанты взяли в плен не менее шести человек в российском селе Любечане.

2 марта ряд новостных изданий со ссылкой на силовые ведомства России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла село Любечане Брянской области России, расстреляв гражданский автомобиль и убив мужчину. Также в машине находилась десятилетняя девочка, получившая ранения.

Кроме того, диверсанты ВСУ взяли в плен шесть человек из числа посетителей магазина в населённом пункте Любечане. Предполагается, что в Брянской области находится 50 украинских диверсантов.