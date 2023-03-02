Диверсанты ВСУ взяли в заложники 6 человек в магазине села Любечане
Украинские диверсанты взяли в плен не менее шести человек в российском селе Любечане.
2 марта ряд новостных изданий со ссылкой на силовые ведомства России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла село Любечане Брянской области России, расстреляв гражданский автомобиль и убив мужчину. Также в машине находилась десятилетняя девочка, получившая ранения.
Кроме того, диверсанты ВСУ взяли в плен шесть человек из числа посетителей магазина в населённом пункте Любечане. Предполагается, что в Брянской области находится 50 украинских диверсантов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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