50 бойцов ВСУ взяли заложников в селе Сушаны Брянской области

В Брянской области России украинские диверсанты взяли в заложники мирных жителей.

Как сообщают российские средства массовой информации, группа украинских диверсантов проникла на территорию РФ и взяла заложников.

Это произошло в населенном пункте Сушаны Брянской области. Отмечается, что в числе заложников есть ребенок. Губернатор Богомаз сообщил о гибели одного мирного жителя.

"Экстренные службы поступила информация, что украинская ДРГ взяла в заложники в селе Сушаны минимум шесть человек, двое из них дети", - пишет Shot.