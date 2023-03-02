50 бойцов ВСУ взяли заложников в селе Сушаны Брянской области
В Брянской области России украинские диверсанты взяли в заложники мирных жителей.
Как сообщают российские средства массовой информации, группа украинских диверсантов проникла на территорию РФ и взяла заложников.
Это произошло в населенном пункте Сушаны Брянской области. Отмечается, что в числе заложников есть ребенок. Губернатор Богомаз сообщил о гибели одного мирного жителя.
"Экстренные службы поступила информация, что украинская ДРГ взяла в заложники в селе Сушаны минимум шесть человек, двое из них дети", - пишет Shot.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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