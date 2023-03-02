Рогов: украинская ракета ПОВ упала на многоэтажку в Запорожье, есть погибшие

Как сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью «Соловьев Live», украинские войска противовоздушной обороны неудачно сбили российскую ракету.

Рогов рассказал, что минувшей ночью, когда российские вооруженные силы отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой противовоздушной обороны Украины, и обломки двух ракет упали на многоэтажку в Запорожье.

По словам Рогова, из-под завалов спасатели достали тела трех погибших, еще три человека направлены в медицинские учреждения с травмами. Удалось спасти 11 человек, в том числе беременную женщину. 17 человек эвакуированы, около десятка квартир полностью разрушены, обрушилось три этажа пятиэтажки.

Как подчеркнул Рогов, киевский режим не испытывает жалости к запорожцам, поэтому, охраняя военные объекты Украины, местные вооруженные силы сбивают ракеты над жилыми домами.