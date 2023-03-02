В Ульяновске в ангаре авиазавода взорвался военный самолет Ил-76
2023-03-02 15:31
На авиационном заводе в Ульяновской области России произошел взрыв самолета.
В ангаре авиазавода города Ульяновск сегодня, 2 марта, взорвался грузовой военный самолет Ил-76, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.
В результате инцидента, который случился в ходе проведения испытания, погиб один из работников предприятия.
"На заводе "Авиастар" в Ульяновске в ходе испытаний фюзеляжа самолета произошел инцидент, погиб один сотрудник предприятия, несколько пострадали", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира