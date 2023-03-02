В Ульяновске в ангаре авиазавода взорвался военный самолет Ил-76

На авиационном заводе в Ульяновской области России произошел взрыв самолета.

В ангаре авиазавода города Ульяновск сегодня, 2 марта, взорвался грузовой военный самолет Ил-76, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

В результате инцидента, который случился в ходе проведения испытания, погиб один из работников предприятия.

"На заводе "Авиастар" в Ульяновске в ходе испытаний фюзеляжа самолета произошел инцидент, погиб один сотрудник предприятия, несколько пострадали", - пишет РИА.