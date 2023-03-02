Путин: атака украинской ДРГ на Брянскую область является терактом

Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов на сёла в Брянской области террористическим актом.

2 марта Владимир Путин высказался о проникновении порядка пятидесяти членов украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию двух приграничных сёл в Брянской области России. По мнению Путина, произошедшее следует рассматривать как теракт, направленный против российского населения.

Известно, что во время захода ДРГ армии Украины на территорию Брянской области в заложники были взяты шесть человек в магазине, также был убит один мирный житель.