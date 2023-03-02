Захарова: Россия следит за сюжетом с поставкой боеприпасов Киеву из Сербии

Мария Захарова утверждает, что в Кремле отслеживают информацию по поводу возможной отправки сербских боеприпасов в Украину.

Вечером четверга представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова публично заявила, что российское внешнеполитическое ведомство отслеживает информацию о возможных отправках боеприпасов из Сербии в Украину.

По мнению Захаровой, если факт отправки сербских боевых снарядов ВСУ подтвердится, то это навредит отношениям между Москвой и Белградом.

При этом Мария Захарова отметила, что в столь серьёзных вопросах не следует реагировать опрометчиво: необходимо установить все факты, чтобы провести соответствующий диалог с сербскими коллегами по существу.