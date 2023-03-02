В США на аукционе Bring a Trailer был выставлен на продажу одноместный стримлайнер, построенный в виде ракеты

Свои главные рекорды стримлайнер установил в 2006 и 2010 годах. Силовая конструкция машины была модифицирована. Автомобиль смог разогнаться до 644 километров в час.

В США на аукционе Bring a Trailer выставили на продажу одноместный стримлайнер, построенный в виде ракеты

Кузов стримлайнера-рекордсмена выполнен из алюминия. Модель оборудована карбоновыми тормозными дисками и специальными парашютами. В движение автомобиль приводит двигатель V8 «твин-турбо» от Cadillac с 16 топливными форсунками и жидкостным интеркулером. Кроме того, машина оснащена усиленным задним мостом.

Свой первый рекорд стримлайнер поставил в 2004 году. Тогда автомобиль смогли разогнать до 497 километров в час.

На следующих соревнованиях «ракетомобиль» разогнался до 531 километра в час. В тех заездах участвовали модели, оснащенные 8,2-литровыми моторами. А всего через год стримлайнер поставил очередной рекорд, разогнавшись до 560 километров в час.

Однако свои главные рекорды стримлайнер установил в 2006 и 2010 годах.

Перед первыми соревнованиями на соляном озере Бонневиль в США силовая конструкция машины была полностью модифицирована, в результате чего автомобиль смог разогнаться до 644 километров в час. А через четыре года, на том же озере, стримлайнер поставил скоростной рекорд, который держится и по сей день, разогнавшись до 658 километров в час.

По словам продавца, в качестве топлива для стримлайнера можно использовать не только бензин, но и другие виды топлива. Начальная стоимость автомобиля-рекордсмена составляла 19 000 но позже существенно поднялась.