Макрон заявил об окончании «эпохи Французской Африки»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что колониальная эпоха в Африке закончилась.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, история "Французской Африки" в нынешних реалиях подошла к концу.

"Нас связывает общая история здесь - в Габоне - и, не будем скрывать, история "Франсафрик". Эта эпоха "Франсафрик" истекла", - заявил французский лидер.

Также он добавил, что средства массовой информации иногда приписывают Франции те намерения, которых она не имеет.

Франция, заявил президент страны, не намерена влиять на внутреннюю политику своих бывших колоний.