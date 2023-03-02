Госдеп: Блинкен призвал Лаврова завершить СВО и начать переговоры
В Госдепартамента рассказали о подробностях переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.
2 марта пресс-служба Госдепа сообщила, что во время прошедших в Дели переговоров между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым американский политик призвал российского коллегу поспособствовать принятию решения о завершении специальной военной операции в Украине.
Также Блинкен посоветовал Лаврову убедить Кремль в возобновлении переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами. Кроме того, Энтони Блинкен заявил о необходимости начала диалога между администрациями Москвы и Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
Николай Скира
Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, рассказал о скором мегаземлетрясении в России
Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, опубликовал прогнозы на начало марта. По словам Фрэнка Хугербитса, в ближайшее время в России может произойти "нечто значительное".Подробнее...
-