Госдеп: Блинкен призвал Лаврова завершить СВО и начать переговоры

В Госдепартамента рассказали о подробностях переговоров между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.

2 марта пресс-служба Госдепа сообщила, что во время прошедших в Дели переговоров между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым американский политик призвал российского коллегу поспособствовать принятию решения о завершении специальной военной операции в Украине.

Также Блинкен посоветовал Лаврову убедить Кремль в возобновлении переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами. Кроме того, Энтони Блинкен заявил о необходимости начала диалога между администрациями Москвы и Киева.