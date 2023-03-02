Назаров: около 50 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО

Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров в интервью журналу Der Spiegel заявил, что около 50 000 бойцов Вооружённых сил Украины прошли обучение на Западе по стандартам НАТО.

Украинский генерал отметил, что за последние полгода на Западе была создана система, в рамках которой украинские бойцы, «обученные западными партнёрами», имеют право проводить тренировки для других военнослужащих.

Назаров добавил, что во время обучения по стандартам НАТО служащие Вооружённых сил Украины овладевают навыками использования тех или иных видов западного вооружения «в сравнительно короткие сроки».