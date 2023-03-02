ФСБ вытеснили диверсантов ВСУ из Брянской области, уничтожив их артиллерией

В ФСБ сообщили о вытеснении украинских диверсантов с территории Брянской области России.

Пресс-релиз ФСБ от 02.03.23 уведомляет, что к вечеру четверга российские правоохранители полностью пресекли вылазки диверсионно-разведывательной группы армии Украины в Брянскую область, вытеснив подразделение ВСУ из региона для предотвращения новых жертв среди местного населения.

По данным ведомства, после вытеснения украинских диверсантов из Брянской области российские артиллеристы нанесли массированный артиллерийский удар по противнику.