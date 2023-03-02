Захарова: Лавров ответил на все «заходы» Блинкена во время встречи

Мария Захарова рассказала о встрече Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном на заседании G20 в Дели.

2 марта представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен не проводили полноценных переговоров на мероприятии "Большой Двадцатки" в Индии. Также Захарова отметила, что Лавров парировал все выпады Блинкена, ответив на все его "заходы".

Издание "Ассошиэйтед Прэсс" утверждает, что в ходе встречи с Сергеем Лавровым Энтони Блинкен призвал российского коллегу повлиять на завершение спецоперации в Украине.