Захарова: Лавров ответил на все «заходы» Блинкена во время встречи
2023-03-02 19:32
Мария Захарова рассказала о встрече Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном на заседании G20 в Дели.
2 марта представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен не проводили полноценных переговоров на мероприятии "Большой Двадцатки" в Индии. Также Захарова отметила, что Лавров парировал все выпады Блинкена, ответив на все его "заходы".
Издание "Ассошиэйтед Прэсс" утверждает, что в ходе встречи с Сергеем Лавровым Энтони Блинкен призвал российского коллегу повлиять на завершение спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей