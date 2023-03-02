Бакби: Зеленский поссорился с командующим операцией ВСУ на Донбассе

Журналист Джек Бакби рассказал о конфликте между Владимиром Зеленским и главой операции украинской армии на территории ДНР и ЛНР.

Зарубежный колумнист Джек Бакби написать колонку для издания 19fortyfive, где публично рассказал о возникшей ссоре между Владимиром Зеленским и руководителем Операции объединенных сил армии Украины на Донбассе Эдуардом Москалевом, после чего украинский президент снял последнего с данного военного поста.

Также Бакби утверждает, что решение Зеленского уволить Москалева может быть связано с вероятно скорым наступлением подразделений ВСУ на территории, ранее вышедшие из-под контроля Киева.